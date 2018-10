Neckargemünd. (pol/rl) Einen Einbruch verhinderten aufmerksame Nachbarn in der Mühlgasse in der Nacht zum Donnerstag. Kurz vor 4 Uhr hatte ein Anwohner verdächtige Geräusche auf der Straße bemerkt. Als er nachschaute, sah er wie eine Person mit einer Taschenlampe an der Tür eines Radgeschäfts stand. Der Zeuge verständigte sofort die Polizei, die kurz darauf vor Ort auf einen weiteren Zeugen traf. Dieser habe drei dunkel gekleidete Jugendliche, zwei davon mit Baseballmützen, vor dem Radladen gesehen. Als die Drei den Zeugen bemerkt hatten, rannten sie sofort in Richtung Mühlgasse/Mühlrain davon. Die Verdächtigen hatten sich an der Eingangstür des Radgeschäfts zu schaffen gemacht, sie aber noch nicht aufbekommen, teilte die Polizei mit.

Eine Fahndung mit mehreren Streifen verlief ohne Erfolg. Zeugen, die kurz vor 4 Uhr ebenfalls verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und die drei Jugendlichen gesehen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckargemünd, unter der 06223/9254-0 in Verbindung zu setzen.