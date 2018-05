Neckargemünd. (pol/van) Auf das Einfahrtstor der Grundschule in der Banngartenstraße hatten es Unbekannte zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntagmorgen abgesehen. Wie die Polizei berichtet, soll der am Gebäude angebrachte Briefkasten sowie die Scheibe an einem Gerätehäuschen eingedrückt und schließlich das Innere "unter Wasser gesetzt" worden sein. Den Wasserschlauch ließen die Täter im Häuschen liegen.

Festgestellt wurde die Sachbeschädigung am Sonntagmorgen kurz nach 9 Uhr. Nach ersten Angaben dürfte Schaden von mehr als 500 Euro entstanden sein. Nach Zeugenaussagen spielten am Samstagabend Jugendliche auf dem Gelände Fußball. Ob diese hierfür in Frage kommen, ist bislang noch nicht geklärt.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Neckargemünd, Telefon 06223/9254-0, entgegen.