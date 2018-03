Neckargemünd. (pol/mare) Beißender Plastikgeruch wehte den Beamten des Neckargemünder Reviers am Montagabend entgegen. Sie waren auf dem Weg zu einem Haus in der Mühlgasse. Und schnell war klar: Hier brennt's.

Aber der Reihe nach: Der Polizei wurde ein Brand in der Küche gemeldet. Eine in der Nähe befindliche Polizeistreife fuhr sofort in die Mühlgasse - und nahm schnell den beißenden Plastikgeruch wahr.

Bereits im Hausflur kam den Beamten die 66-jährige Bewohnerin mit ihrem Rolllator entgegen. Aufgrund ihrer Gehbehinderung konnte sie das Gebäude nicht selbst verlassen. Sie wurde vor Ort erstversorgt und danach in ein Heidelberger Krankenhaus eingeliefert.

Auch die Ursache für den Brand war schnell geklärt: Auf dem Herd stehendes Plastikgeschirr hatte Feuer gefangen. Die Freiwillige Feuerwehr Neckargemünd war mit rund 20 Mann im Einsatz. Zu einem größeren Schaden kam es nicht.