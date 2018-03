Ein Rettungswagen mit Blaulicht in Berlin im Einsatz. Foto: Lukas Schulze/Archiv

Neckargemünd. (pol/run) Zwei verletzte Personen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Montag gegen 23 Uhr in Neckargemünd. Zwei Motorradfahrer (17 und 18 Jahre) fuhren auf der Neckarsteinacher Straße von Neckarsteinach nach Neckargemünd. Im Kreisel in Höhe der Kurpfalzstraße kollidierten sie auf Grund eines Fahrfehlers miteinander und stürzten.

Dabei erlitt der 17 jährige Fahrer schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus in Heidelberg eingeliefert werden. Der andere Unfallbeteiligte wurde leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro.