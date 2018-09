Neckargemünd. (rnz/van) Der Hollmuth-Tunnel wird am Dienstag, 11. September, zwischen 8.30 und 15.30 Uhr voll gesperrt. Das teilt das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis in einer Pressemitteilung am heutigen Freitag mit. Grund für die Vollsperrung seien Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Eine innerstädtische Umleitung wird ausgeschildert.