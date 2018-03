Neckargemünd. (pol/gun) Im Mensabereich des Neckargemünder Berufsbildungswerks "Im Spitzerfeld" wurden in der Zeit von Montag- bis Mittwochmorgen zwei Getränkeautomaten aufgebrochen. Ein Unbekannter hatte laut Polizeibericht auf ungeklärte Art und Weise die beiden Automaten geöffnet und daraus das gesamte Bargeld in Höhe von über hundert Euro entwendet.

Auch an einem Süßigkeitenautomaten machte sich der Täter zu schaffen, blieb dabei allerdings erfolglos. In welcher Höhe Sachschaden entstand, steht bislang noch nicht fest. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Neckargemünd unter Telefon 06223/92540 in Verbindung zu setzen.