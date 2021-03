Neckargemünd. (pol/mün) Ein 89 Jahre alter Radfahrer erlitt am Montag eine blutende Wunde am Kopf. Gegen 11.15 Uhr war der Mann mit seinem E-Bike in der Bahnhofstraße gestürzt, als er mit seinem Vorderreifen über einen Bordstein.

Er schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf und zog sich eine stark blutende Verletzung zu. Einen Helm trug der Mann nicht, teilt die Polizei mit.

Eine Ersthelferin sowie zwei zufällig vorbeifahrende Kriminalbeamte leisteten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste-Hilfe.

Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.