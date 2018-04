Meckesheim. (pol/rl/dpa) Ein totes Wildschwein entdeckten Spaziergänger auf dem Feld im Bereich des Horrenberger Wegs am Freitagnachmittag. Laut Polizeibericht war das rund 80 Kilo schwere Tier per Durchschuss in der Körpermitte getötet worden. "Deshalb gehen wir von einem starken Gewehr als Tatwaffe aus", sagte ein Polizeisprecher in Mannheim am Montag.

Dem Jagdpächter zufolge hatte das Wildschwein bereits ein oder zwei Tage dort gelegen. Aufgrund des Starkregens am Freitag konnten im Bereich des Horrenberger Wegs keine Spuren mehr gesichert werden.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich vor einer Woche auf einem Feld unweit des "Fischweihers" ereignet. Auch hier war ein totes Wildschwein mit einem Körper-Durchschuss gefunden worden. Da die Schüsse im Umkreis der jeweiligen Fundorte gehört werden müssten, gehen die Polizeibeamten davon aus, dass verbotene Gegenstände, wie zum Beispiel ein Schalldämpfer, zum Töten der Tiere zum Einsatz kamen.

Anwohner oder Zeugen, die zwischen Mittwoch und Freitag, 11. und 13. April, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Meckesheimer Höfe und des Horrenberger Wegs bemerkt haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Neckargemünd (Telefon 06223/9254-0) oder dem Polizeiposten Meckesheim (06226/1336) zu melden.