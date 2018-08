Mauer. (pol/mare) Wer kann Hinweise zu einem unbekannten Motorradfahrer geben? Diesen sucht nämlich die Polizei, wie die Beamten mitteilen.

Ein bislang nicht ermittelter Motorradfahrer war am Samstag gegen 16.45 Uhr auf der Landesstraße L547 von Mauer in Richtung Schatthausen unterwegs, als er in einer starken Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Der 30-jährige Ford-Fahrer musste auf den Grünstreifen ausweichen, um den Crash zu verhindern.

Dabei touchierte er den Bordstein und beschädigte seinen Wagen. Ersten Angaben zufolge dürfte ein Schaden von 1000 Euro entstanden sein.

Der Motorradfahrer kümmerte sich nicht weiter darum und fuhr weiter. Seine Maschine dürfte eine rot/weiße Vollverkleidung haben.

Hinweise zu dem Vorfall nimmt das Polizeirevier Neckargemünd unter Telefon 06223/29540 entgegen.