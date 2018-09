Mauer. (pol/rl) Von einem Lastwagen gestreift wurde eine Radfahrerin in der Bahnhofstraße am Montagmorgen. Der 28-jähriger Radlerin war gegen 8.45 Uhr mit ihrem vierjährigen Kind unterwegs, dass in einem Kinderanhänger saß. Auf Höhe der Einfahrt zum Meckesheimer Weg überholte ein weißer Lastwagen, der dabei den Kinderanhänger streifte und auch den linken Arm der 28-Jährigen. Obwohl die Frau dem Fahrer noch hinterrief und winkte, fuhr der Lastwagen einfach weiter.

Beim Unfall verletzte sich die 28-Jährige leicht am Arm, woraufhin sie sich eigenständig in eine Klinik begab. Das Kind blieb unverletzt.

Die Radfahrerin beschrieb den Lastwagen als großes weißes Fahrzeug. Zudem hätten sich vor ihr bereits andere Verkehrsteilnehmer über die Fahrweise des Lasterfahrers beschwert, weil dieser bei Überholmanövern auf die Gegenfahrbahn ausgeschert war.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der 07261/6900 an das Polizeirevier Sinsheim zu wenden.