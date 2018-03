Mauer. (pol/rl) Von einem Unbekannten angeschossen wurde eine sechs Monate alte Katze am Sonntagabend. Laut Polizeibericht war das Tier in einem Feldgebiet, dass an den Dammäckerring grenzte unterwegs, als es zwischen 19 und 20 Uhr von einem Projektil getroffen und dabei schwer verwundet wurde.

Die Verletzungen waren letztendlich so schwerwiegend, dass die Katze in einer Klinik eingeschläfert werden musste.

Das Projektil wird nun untersucht, um unter anderem die Tatwaffe zu ermitteln. Zeugen und Hinweisgeber zum Vorfall und auf den Waffenbesitzer, können sich unter der 06226/1336 beim Polizeiposten Meckesheim oder der 06223/9254-0 beim Polizeirevier Neckargemünd melden.