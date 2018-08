Leimen. (pol/mare) Über 10.000 Euro Sachschaden und zwei Verletzte forderte ein Unfall am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr auf der Kreisstraße K4156. Das berichtet die Polizei.

Eine 18-jährige Ford Ka-Fahrerin übersah an der Einmündung "Am Rondell" die haltenden Fahrzeuge vor ihr und krachte auf einen Skoda, der auf einen VW Golf und dieser wiederum auf einen weiteren beteiligten Ford prallte. Die Verursacherin wie auch die VW Golf-Fahrerin zogen sich Verletzungen zu und mussten nach der Erstversorgung an der Unfallstelle in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden.

Das Auto der 18-Jährigen war zudem nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppunternehmen transportierte dieses ab. Die Polizei beziffert den Unfallschaden auf über 10.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme und dem Abtransport des beschädigten Wagens regelte die Polizei den Verkehr.