Leimen. (pol/ppf) Bei einem Unfall in der Ausfahrt des Einkaufszentrums im Stralsunder Ring am Donnerstag um 19.40 Uhr entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Der Opel eines 34-jährigen Fahrers war mit dem Porsche eines 32-Jährigen zusammengestoßen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern derzeit noch an, teilt die Polizei mit.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten, dass der Atem des 34-Jährigen nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,62 Promille. Auf dem Revier wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen, anschließend der Führerschein sichergestellt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 06222/57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.