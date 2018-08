Leimen-St. Ilgen. (pol/rl) Rund 13.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz vor 11.30 Uhr an der Einmündung der Straße "Im Schussgarten" in die Theodor-Heuss-Straße.

Der 31-jährige Fahrer eines Mercedes-Sprinter war in die Theodor-Heuss-Straße abgebogen. Dabei kam es zur Kollision mit einer 45-jährigen Ford-Fahrerin, die auf der vorfahrtsberechtigten Theodor-Heuss-Straße unterwegs war.

Beide Beteiligte blieben unverletzt, der Ford musste abgeschleppt werden.