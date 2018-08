Leimen-St. Ilgen. (pol/rl) Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in St. Ilgen kam es in der Nacht zum Dienstag. Die Einbrecher drangen durch ein zum Lüften geöffnetes Fenster in das Anwesen ein, während die Bewohner im Wohnzimmer schliefen.

Im Flur klauten sie aus einer Handtasche zwei Geldbörsen, in denen sich mehrere hundert Euro Bargeld befanden. Vom Wohnzimmertisch nahmen sie einen Tablet-PC. Danach verließen sie das Gebäude unerkannt.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat und sachdienliche Hinweise geben kann, melde sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der 06222/5709-0.