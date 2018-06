Leimen. (pol/mare) In der Kurfürstenallee in Höhe des Probsteiweg kam es am Mittwoch gegen 15.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Laut Polizeibericht wurde dabei ein 25-jähriger Motorrad-Fahrer verletzt.

Eine 53-jährige Smart-Fahrerin hatte beim Ausparken den vorbeifahrenden Motorradfahrer vermutlich zu spät wahrgenommen, woraufhin es zum Zusammenstoß der beiden kam. Der 25-Jährige stürzte zu Boden und zog sich Verletzungen zu.

Er wurde vor Ort erstversorgt und anschließend in eine Klinik gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht bislang noch nicht fest.