Leimen. (pol/mare) In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte mit einem Sandstein den Glaseinsatz der Eingangstür einer Gärtnerei in der Nußlocher Straße eingeworfen. Das schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Die Beamten gehen davon aus, dass sich die Täter so Zugang verschaffen wollten. Ob diese bei ihrer Tat gestört wurden, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Im Innern der Gärtnerei waren die Unbekannten offenbar nicht. Den Sachschaden an der Tür beziffert die Polizei auf etwa 1000 Euro.

Tatzeit war zwischen Dienstagabend, 18.30 Uhr, und Mittwochfrüh gegen 7.30 Uhr.

Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen in der Nußlocher Straße gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Leimen, Telefon 06224 / 17490, oder beim Polizeirevier Wiesloch, Telefon 06222 / 57090, zu melden.