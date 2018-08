Leimen. (pol/mare) Bei einem Einbruch in einen Getränkemarkt in der Olpenitzer Straße wurden in der Nacht auf Sonntag Bargeld und Zigaretten im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Das teilt die Polizei mit.

Eine Sicherheitsfirma hatte um 1.20 Uhr die Polizei verständigt, nachdem er festgestellt hatte, dass die Eingangstür aufgebrochen war. Wie sich herausstellte, hatten der oder die Täter das Büro im Lager durchsucht und dabei Bargeld erbeutet. Im Kassenbereich wurden sämtliche Zigaretten mitgenommen.

Im Ein-/Ausgangsbereich wurden mehrere Zigarettenschachteln sowie Münzgeld in Höhe mehreren hundert Euro aufgefunden und sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiposten Leimen übernommen.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 06224/17490 beim Polizeiposten oder außerhalb dessen Öffnungszeiten unter Telefon 06222/57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.