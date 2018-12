Leimen. (pol/mare) Glück im Unglück hatte am Dienstagnachmittag eine 46-jährige BMW-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn. Das berichtet die Polizei.

Die Frau war kurz nach 14 Uhr von der Moltkestraße in die Römerstraße abgebogen, wobei sie eine herannahende Straßenbahn übersah, in der zehn Fahrgäste saßen. Durch den Aufprall wurde die 46-Jährige so sehr verletzt, dass sie in ein Krankenhaus musste. Die Verletzungen stellten sich dort aber als nicht schwerwiegend heraus.

Ihr Fahrzeug wurde total beschädigt, sodass es abgeschleppt werden musste. Auch die Straßenbahn wurde stark in Mitleidenschaft gezogen - sie konnte nicht mehr weiter fahren und musste zurück ins Depot.

Sowohl der 62-jährige Straßenbahnfahrer als auch diee Fahrgäste blieben unverletzt. Der Sachschaden beträgt insgesamt rund 40.000 Euro.

Der Unfall war gegen 16 Uhr aufgenommen. Der Straßenbahnbetrieb ging anschließend regulär weiter.