Leimen. (pol/rl) Mehrere brennende Mülltonnen in der Jahnstraße auf dem Parkplatz Ludwig-Uhland-Haus meldete ein Zeuge am Dienstagabend kurz vor Mitternacht. Als die Feuerwehr eintraf, war das Feuer schon von Anwohnern per Feuerlöscher gelöscht worden, die ein Übergreifen auf den daneben gelagerten Sperrmüll verhinderten. Die Feuerwehr war mit 11 Mann im Einsatz.

Drei Mülltonnen wurden total zerstört, eine weitere beschädigt. Verdächtige Personen hatte der Zeuge nicht gesehen. Weitere Zeugen, die am Dienstagabend kurz vor Mitternacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, können sich unter der 06224/1749-0 melden. Das Polizeirevier Wiesloch nimmt ebenfalls Hinweise unter der 06222/57090 entgegen.