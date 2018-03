Meckesheim-Mönchzell. (pol/mare) Am Montagnachmittag hat ein 79-jähriger Autofahrer aus Lobbach einen am Fahrbahnrand der Hauptstraße in Höhe des Anwesens Nummer 45 abgestellten Skoda massiv beschädigt. Der Senior kümmerte sich aber nicht um eine Schadensregulierung und fuhr davon, wie die Polizei mitteilt.

Laut Zeugen musste der Mann seine Fahrt in Richtung Lobenfeld aufgrund Gegenverkehrs stoppen. Er fuhr dann jedoch zu dicht an dem abgestellten Skoda vorbei und richtete sowohl an diesem wie auch an seinem Auto beträchtlichen Schaden an. Die Polizei beziffert den Schaden an den Autos auf je 10.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen transportierte den Skoda ab.

Beamte des Polizeireviers Neckargemünd suchten den Verursacher zu Hause auf. Auf der Fahrt dorthin konnten vereinzelte Fahrzeug- und Reifenteile im Grünstreifen festgestellt werden. Der 79-Jährige räumte auf Vorhalt den Unfall ein und gab seinen Führerschein auch freiwillig heraus. Verletzungen hatte sich der Senior nicht zugezogen.