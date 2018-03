Eppelheim. (pol/run) Schwer verletzt wurde ein 31-jähriger Bewohner aus Nigeria bei einem Streit am Samstag in der Gemeinschaftsunterkunft in der Lilienthalstraße. Gegen 21.20 Uhr wurde die Polizei über eine Schlägerei informiert und rückte mit drei Streifenbesatzungen aus. Wie sich vor Ort herausstellte, war es aus noch nicht bekannten Gründen zwischen dem 31-Jährigen und einem gleichaltrigen Bewohner aus Liberia zu Streitigkeiten gekommen.

Im Verlauf des Streits wurde der eine 31-Jährige mit einer abgeschlagenen Glasflasche am Unterarm verletzt, nach der Erstbehandlung durch den Notarzt wurde er in eine Klinik nach Heidelberg eingeliefert. Beide Beteiligte standen unter Alkoholeinwirkung. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiposten Eppelheim übernommen.