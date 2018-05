Eppelheim. (pol/van) Zu einem Unfall zwischen zwei Radlerinnen ist es am Dienstag gegen 19.45 Uhr im Wingertspfad gekommen, wie die Polizei berichtet. Demnach sind zwei sich entgegenkommende Radfahrerinnen in einer unübersichtlichen Kurve zusammengestoßen. Beide Frauen trugen keinen Fahrradhelm und verletzten sich erheblich am Kopf. Nach ambulanter Behandlung wurden sie wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Das Verkehrskommissariat Heidelberg ermittelt nun, wer für den Zusammenstoß verantwortlich war.