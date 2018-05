Eppelheim. (pol/fjm) Ein Einbrecher hat zwischen Montag, 12 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, einen Wandtresor aus einer Erdgeschosswohnung in der Schulstraße geklaut.

Der Täter hatte zunächst versucht, auf der Rückseite des Anwesens ein Fenster aufzuhebeln. Nachdem er damit gescheitert war, schlug er eine Fensterscheibe ein und durchwühlte in der Wohnung sämtliche Schränke und Schubladen. Den Wandtresor riss er aus der Verankerung und ergriff danach die Flucht. Eine Passantin fand den Safe am Mittwochmorgen in der Handelsstraße auf dem Parkplatz der Dualen Hochschule.

Laut Polizei ist bislang unklar, ob der Täter aus dem Tresor etwas mitgehen ließ. Ob noch weitere Wertgegenstände entwendet wurden, stehe bisher ebenfalls nicht fest.

Zeugen, die auf dem Parkplatz oder im Umfeld der Wohnung Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter Tel. 06221/3418-0 oder dem Polizeiposten Eppelheim unter Tel. 06221/766377 zu melden.