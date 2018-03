Eppelheim. (pol/gun) Ein Unbekannter hat am Sonntag zwischen 10.20 und 11.30 Uhr im Bereich der See- und Hebelstraße in Eppelheim laut Polizeibericht mindestens sieben Autos zerkratzt. Dabei entstand etwa 7000 Euro Sachschaden. Zeugen werden gebeten sich unter der 06221/34180 beim Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden.