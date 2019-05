Eppelheim. (pol/rl) Mehrere Einbrüche in Gartenparzellen im Gewann "Schleifpfad" wurden am Montagmorgen beim Polizeirevier Heidelberg-Süd zur Anzeige gebracht. Bislang unbekannte Täter waren in die Hütten eingebrochen und klauten dort die Gartengeräte. Zum Abtransport verwendeten sie offenbar eine Schub- oder Lastenkarre.

Wieviele Gartenhäuser insgesamt in der Nacht aufgebrochen wurden, steht noch nicht fest. Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Die Polizei schränkte die Tatzeit auf zwischen Sonntagabend, 19.30 Uhr, bis Montag, 10.15 Uhr ein. Wer in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht hat, sollte sich hier melden:

Polizeirevier Heidelberg-Süd: 06221/3418-0

Polizeiposten Eppelheim: 06221/766377