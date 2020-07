Eppelheim. (pol/mare) Am Mittwochabend wurde eine 38-jährige Frau im Bereich der Birkighöfe von einem jungen Mann belästigt. Das berichtet die Polizei.

Die Frau war demnach gegen 20 Uhr mit ihrem Hund unterwegs, als sich der Mann auf einem Fahrrad näherte. Er sprach sie schließlich an, öffnete dann seine Hose und spielte an seinem Geschlechtsteil herum. Als die Frau ihm mit der Polizei drohte, floh der Radfahrer zunächst in Richtung Umgehungsstraße Plankstadt/Eppelheim und fuhr dort auf dem Radweg in Richtung Eppelheim davon.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, schwarze Hautfarbe, auffällige Zahnlücke im Oberkiefer. Er war von sehr schlanker Statur und hatte kurze schwarze krause Haare. Er trug ein hellblaues Sport-T-Sihrt und eine blaue Jeans und hatte ein helles oder weißes Fahrrad dabei.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen und sucht Zeugen. Diese können sich unter der Rufnummer 0621/174-4444 melden.