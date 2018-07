Eppelheim. (pol/mare) Diese Einbrecher waren eiskalt: Die Delinquenten sind nämlich in der Nacht zum Mittwoch in eine Eissporthalle eingestiegen. Vor dem Tresor fehlte den Tätern aber die Kaltschäuzigkeit.

Der oder die bislang Unbekannten hebelten ein Fenster zur Eishalle auf und gelangten so in die Halle. Nachdem mehrere Räume durchsucht wurden, versuchte man einen Tresor gewaltsam zu öffnen, was jedoch nicht gelang. Die Einbrecher machten sich dann unerkannt davon.

Auf welche Höhe sich der Sachschaden beläuft und ob etwas gestohlen wurde, steht aktuell noch nicht fest. Die Ermittlungen der Polizei Heidelberg-Süd dauern an. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefon 0 62 21 / 3 41 80, zu melden und ihre Wahrnehmungen mitzuteilen.