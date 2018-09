Eppelheim. (pol/kau) Bislang Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in eine Gaststätte in der Hauptstraße eingestiegen. Laut Polizeibericht hatten sie den Rolladen nach oben gedrückt und die Fensterscheibe eingeschlagen.

Gegen 3.30 Uhr hörte ein Anwohner das Klirren der zerbrechenden Scheibe und bemerkte eine verdächtige Person auf der Straße. Er alarmierte umgehend die Polizei und ging auf die Straße, um nach dem Rechten zu schauen.

Während eine Person bereits in Richtung Feuerwehrgebäude davonlief, stieg der zweite Täter gerade aus dem zuvor eingeschlagenen Fenster und flüchtete ebenfalls in Richtung Rathausvorplatz und weiter in Richtung Schulhof.

Mehrere Streifen suchten in der Nacht erfolglos nach den Unbekannten. Nach Angaben der Opfer haben die Einbrecher allerdings nichts gestohlen.

Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden. Die erste Person, die offenbar Schmiere stand, soll 1,75 bis 1,80 Meter groß und korpulent sein. Er hat kurze, helle Haare. Er trug einen schwarzen Jogginganzug mit weißen Streifen und weißer Aufschrift oder Aufdruck auf dem Rücken sowie Turnschuhe.

Die zweite Person, die aus dem Fenster gestiegen war, ist etwa so groß wie der erste Täter. Er ist schlank und hat dunkle Haare. Er soll außerdem einen grauen Pulli/Sweatshirt, eine dunkle Jogginghose sowie dunkle Schuhe getragen haben.

Die Polizei Heidelberg-Süd bittet Anwohner, die ebenfalls gegen 3.30 Uhr den Einbruch bemerkt haben und Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter 06221/3418-0 zu melden.