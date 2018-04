Eppelheim. (pol/van) Ein stark betrunkener 37-Jähriger wird beschuldigt, am Mittwochmorgen gegen 2.30 Uhr in einer Wohnung in der Boschstraße einem Polizeibeamten mit der Faust ins Gesicht geschlagen zu haben. Das berichtet die Polizei.

Vorher sollen mehrere Anrufe wegen nächtlicher Ruhestörung durch zu laute Musik bei den Beamten eingegangen sein. Nachdem mehrmals eine Streife angefahren und den Bewohner zur Ruhe ermahnt hatte, wurde die Musikanlage beschlagnahmt, um weitere Ruhestörungen zu verhindern.

Beim Abtransport der Musikanlage stieß der 37-Jährige einen Beamten gegen eine Kollegin, die daraufhin zu Boden fiel. Anschließend schlug er dem Beamten mit der Faust Richtung Gesicht. Der Beamte wurde trotz Ausweichen noch am Jochbein getroffen. Trotz heftiger Gegenwehr gelang es, den Mann zu überwältigen und ihm Handschließen anzulegen.

Ein Alkoholtest auf dem Revier ergab einen Wert von 2,2 Promille. Ein Arzt entnahm daraufhin eine Blutprobe.

Danach wurde der Beschuldigte wieder auf freien Fuß gesetzt.