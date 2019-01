Eppelheim. (pol/sdm) Schwer verletzt wurde ein 74-jähriger Radfahrer in der Seestraße in Eppelheim. Die Polizei berichtet, dass der Mann am Dienstagnachmittag kurz nach 15 Uhr beim Überfahren der Bordsteinkante stürzte. Anschließend prallte der Senior gegen einen entgegenkommenden BMW. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde er in ein Heidelberger Krankenhaus gebracht.