Eppelheim. (pol/mare) Ein Friseursalon in der Hauptstraße und eine Pizzeria in der Blumenstraße wurden in der Nacht auf Dienstag besucht. Doch der Gast war ein ungebetener: Ein Einbrecher war eingestiegen.

In das Friseurgeschäft gelangte der Täter, in dem er ein Fenster aufhebelte. Hinter dem Tresen brach er die Ladenkasse auf und entwendete das drin befindliche Bargeld in noch unbekannter Höhe. Anschließend flüchtete der Einbrecher über den Innenhof in die Blumenstraße.

Dort wurde vermutlich vom gleichen Täter die elektrische Haupteingangstüre der Pizzeria aufgebrochen. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen.

Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Zeugen, die in der fraglichen Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0 62 21 / 76 63 77 beim Polizeiposten Eppelheim oder außerhalb der Öffnungszeiten unter Telefon 0 62 21 / 3 41 80 beim Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden.