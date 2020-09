Dossenheim. (pol/lyd) Am frühen Sonntagmorgen entdeckte ein Passant einen schwer im Gesicht verletzten Mann am OEG-Bahnhof und verständigte die Rettungskräfte, die ihn in eine Klinik transportierten, teilt die Polizei mit. Von dort wurde die Polizei verständigt, die umgehend die Ermittlungen zur Ursache der Verletzungen aufnahmen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen handelt es sich bei dem Mann um einen 23-jährigen Heidelberger, der offenbar kurz vor 5 Uhr in der Beethovenstraße, zwischen OEG-Haltestelle und Volksbank in eine Auseinandersetzung geriet und dabei schwer verletzt wurde. Hinweise zu den Hintergründen liegen noch nicht vor. Der Mann ist derzeit noch nicht vernehmungsfähig.

Zeugen, die Hinweise zur Auseinandersetzung und/oder dem oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der Telefonnummer 06221/4569-0 in Verbindung zu setzen.