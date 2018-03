Dossenheim. (bmi) Am Freitagmorgen gegen 10.20 Uhr stieg ein bislang unbekannter Junge über den Verkaufstresen eines Backwarenstandes in der Theodor-Heuss-Straße und entwendete daraus eine schwarze Geldkassette. Die Angestellte hatte den Stand verschlossen und war kurz weg gegangen. Eine Zeugin beobachtete, wie ein etwa 10 bis 14 Jahre alter Junge einstieg und anschließend mit der Beute in Höhe von mehreren Hundert Euro in Richtung Kastanienweg weglief. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 06221/45690 beim Polizeirevier Heidelberg-Nord zu melden.