Dossenheim. (pol/van) Zeugen einer Firmeneinbruchserie sucht derzeit die Polizei. Wie die Beamten berichten, sollen die Unbekannten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in insgesamt sieben Firmen eingebrochen sein.

Betroffen waren alleine in der Gerhard-Hauptmann-Straße fünf Betriebe, in der Ringstraße und der Dieselstraße jeweils einer.

In allen Fällen wurden Fenster aufgehebelt und das Innere durchsucht. Offenbar waren die Eindringlinge auf Bargeld aus, was sie in wenigen Fällen in geringem Umfang vorfanden, so die Polizei.

Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf insgesamt über 10.000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge auch in den Tagen und Nächten vor der Einbruchserie beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Nord, Telefon 06221/4569-0, in Verbindung zu setzen.