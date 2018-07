Dossenheim. (pol/mare) Eine Prellung an der Hüfte hat sich ein 13-jähriger Fahrradfahrer am Mittwochabend in Dossenheim zugezogen. Er war mit einem VW zusammengestoßen.

Gegen 18.10 Uhr war der Junge in der Goethestraße in Richtung Schillerstraße unterwegs. An der Kreuzung missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 52-jährigen VW-Fahrers. Mit seinem Vorderrad stieß der 13-Jährige gegen die linke vordere Stoßstange des Autos und kam dabei zu Fall.

Durch den Sturz zog er sich an der Hüfte eine Verletzung zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro.