Brühl/Nußloch. (pol/van) Zu zwei großen Diebstählen ist es in Brühl und Nußloch gekommen, wie die Polizei berichtet.

In der Zeit von Dienstag, 8.30 Uhr, bis Mittwoch, 8.45 Uhr, hatten es die Langfinger auf ein weiß-schwarz-orangenes KTM Motorrad von noch unbekanntem Wert abgesehen. Das Kraftrad mit dem Kennzeichen "HD-GV 31" war verschlossen in einer Parkbucht in der Ketscher Straße gegenüber der Görngasse abgestellt. Hinweise gehen an das Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Telefon 0621/83397-0 oder an den Polizeiposten Brühl unter Telefon 06202/71282.

In Nußloch entwendeten Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag einen hochwertigen Audi A 6. Der Nutzer des Fahrzeuges hatte den Leihwagen in der Straße "Im Lehen" am Straßenrand zum Parken abgestellt. Als er am Dienstag gegen 7.45 Uhr zurückkehrte, war der Audi verschwunden. Wie die Unbekannten das Auto geklaut haben, wird noch ermittelt. Die Beamten gehen davon aus, dass sie das Keyless-Go-System des Fahrzeugs ausgenutzt hatten.

Bei dem entwendeten Auto handelt es sich um einen Audi A 6 Avant mit dem amtlichen Kennzeichen "HD-EU 2600" in der Farbe schwarz. Der Wert wird auf rund 60.000 Euro beziffert. Hinweise gehen an den Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/174-4444.