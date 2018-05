Bammental. (pol/van) Schwere Verletzungen zog sich eine Radfahrerin bei einem Unfall am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr in der Hauptstraße zu. Das berichtet die Polizei.

Ein 73-jähriger Autofahrer war auf der Landesstraße 600 von Gaiberg nach Bammental unterwegs, als er an der Einmündung zur Hauptstraße die Vorfahrt der Radfahrerin nicht beachtete. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Frau stürzte und sich verletzte.

Nach der Erstbehandlung an der Unfallstelle wurde sie in einem Heidelberger Krankenhaus stationär aufgenommen. In welcher Höhe Schaden entstand, ist aktuell nicht bekannt. Der Verursacher muss mit einer Anzeige rechnen.