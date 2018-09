Bammental. (pol/van) Weil ein 19- und ein 20-Jähriger Fett in einem Topf erhitzt haben, ist es am frühen Donnerstagmorgen zu einem Küchenbrand in einer Wohnung in der Ringstraße gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, sei das Fett kurz nach Mitternacht in Brand geraten. Die Flammen griffen offenbar rasch auf die Dunstabzugshaube über.

Die zwei Personen verständigten daraufhin einen Bekannten und die Feuerwehr. Der Bekannte konnte mit einem Feuerlöscher das flammende Fett löschen. Wehrleute der Feuerwehren Bammental und Wiesenbach haben schließlich die Dunstabzugshaube gelöscht. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro.

Gegen die beiden jungen "Köche" wird nun wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.