Neckargemünd. (pol/rl) Zu einem Auffahrunfall kam es an der Einmündung der "Kriegsmühle" in die Bundesstraße B45 am Samstagvormittag. Gegen 10.20 Uhr war eine 73-jährige BMW-Fahrerin auf der B45 von Bammental nach Neckargemünd unterwegs. Von der Kriegsmühle aus bog ein Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn auf die B45 ein, weshalb die 73-Jährige abbremste. Der hinter ihr fahrende 58-jährige Mercedes-Fahrer bemerkte das zu spät und fuhr dem BMW ins Heck.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der BMW wie auch der Mercedes wurden total beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Es entstand 20.000 Euro Sachschaden.

Weil aus den beschädigten Autos Benzin auf die Straße ausgelaufen war, musste eine Spezialfirma zur Reinigung der Fahrbahn verständigt werden. Während der Unfallaufnahme und der Reinigung wurde der Verkehr am Unfallort vorbeigeleitet. Es kam dabei nur zu geringfügigen Staus.

Update: 15 Uhr