Meckesheim. (pol/mare) Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße B45 sind am frühen Samstagnachmittag zwei Personen verletzt worden. Das teilt die Polizei mit.

Ein 59-jähriger VW-Fahrer war von Zuzenhausen in Richtung Meckesheim unterwegs, als er ein vorausfahrender 42-jährger Renault-Fahrer an der Einmündung zur Landesstraße L547 nach Eschelbronn verkehrsbedingt abbremsen musste. Der 42-Jährige sowie sein 15-jähriger Sohn wurden mit leichteren Verletzungen zur Untersuchung in eine Klinik gebracht.

Der VW musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro.