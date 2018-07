Wilhelmsfeld. (pol/mün) Ein 60 Jahre alter Rennradler verlor am Montag auf der Landesstraße zwischen Wilhelmsfeld und Allemühl auf Rollsplitt die Kontrolle über sein Gefährt. Laut Polizei geriet der Mann bei hoher Geschwindigkeit ins Rutschen und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen an Kopf, Schulter und Becken zu. Er wurde nach der Erstversorgung durch einen Notarzt in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er stationär aufgenommen wurde. Der Unfall ereignete sich gegen 13 Uhr