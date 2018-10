Wiesenbach/Bammental. (pol/mün) Zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren entwendeten am Samstagabend einen Renault-Twingo aus einem Autohaus und fuhren damit in Wiesenbach und Bammental umher. Wie die Polizei mitteilt, fiel das Fahrzeug einem Zeugen auf, da es kein Kennzeichen hatte. Als eine Polizeistreife das Auto kontrollieren wollte, flüchteten die beiden und fuhren zum Teil mit 100 Stundenkilometern durch die beiden Ortschaften. Mit einer zweiten Polizeistreife gelang es schließlich in der Wiesenbacher Hauptstraße, die beiden Autodiebe zu stellen. Dabei staunten die Beamten nicht schlecht, als sie feststellten, dass der Fahrer erst 14 Jahre und der Beifahrer 15 Jahre alt sind. Sie hatten den Renault bei einem Autohändler in Wiesenbach gestohlen - in dem Fahrzeug hatten die Zündschlüssel gesteckt.

Die beiden wurden ihren Eltern übergeben und werden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.