Neckargemünd-Mückenloch. Die Scheibe eines Audi, der von der Geschädigten am Montagmittag, 22.Oktober, gegen 12.30 Uhr auf dem Parkplatz Alter Postweg an der K 4101 abgestellt war, schlug ein bislang unbekannter Täter ein. Aus dem Wageninnern ließ laut Polizei er das Laptop, einen Geldbeutel mit persönlichen Ausweispapieren und diversen Kundenkarten mitgehen. Der Sach- und Diebstahlsschaden beläuft sich auf über 1.500 Euro. Die Geschädigte kann den Zeitpunkt exakt bestimmen: sie war zu dieser Zeit mit ihrem Hund spazieren und registrierte gegen 12.30 Uhr das Auslösen der Alarmanlage. Zeugen oder Spaziergänger, die zur genannten Zeit Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckargemünd über die Nummer 06223/9254-0 in Verbindung zu setzen. (pol)