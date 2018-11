Sandhausen. (pol/rl) Von einem Peugeot angefahren wurde ein Motorradfahrer an der Einmündung vom "Am Kantenbuckel" in den Alten Postweg am Dienstagmorgen. Gegen 7.20 Uhr wollte der 29-jährige Peugeot-Fahrer nach links abbiegen. Dabei erfasste der Peugeot die Yamaha, sodass der 17-jährige Motorrad-Fahrer gegen die Windschutzscheibe geschleudert und danach auf die Fahrbahn fiel.

Der verletzte Jugendliche kam in ein Heidelberger Krankenhaus eingeliefert werden musste. Verursacht hatte den Crash ein Peugeot-Fahrer beim Linksabbiegen. Der Unfallschaden beträgt rund 7000 Euro. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle kam es bis etwa 9 Uhr zu Verkehrsbehinderungen.