Sandhausen. Offenbar mutwillig angezündet wurden am frühen Freitagmorgen kurz vor 3 Uhr in der Hauptstraße in der Nähe einer Bekleidungsfirma zwei Mülltonnen. Der Brand konnte nach Angaben der Polizei durch die Feuerwehr, die mit zehn Mann vor Ort war, gelöscht werden. An den Mülltonnen entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06222/57090 entgegen. (pol)