Neckargemünd. Brandstifter setzten am Sonntag, 17. Juni, gegen 4.30 Uhr in der Uferstraße mindestens zwei Mülltonnen in Brand. Im Hofraum des Anwesens Uferstraße 16 griff der Brand dann vermutlich von den Mülltonnen auf zwei Auto-Anhänger und einen etwa 20 Meter langen Schuppen über. Die Feuerwehr Neckargemünd, welche mit vier Fahrzeugen und 23 Personen vor Ort war, konnte den Brand recht schnell löschen. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei geführt. (pol)