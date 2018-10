St. Leon-Rot. (pol/rl) Vermutlich der gleiche Täter brach in der Nacht von Montag auf Dienstag in vier Firmen in der Porschestraße und in der Straße "An der Autobahn" ein. Dabei erbeutete er vier Laptops und Bargeld von mehr als 1000 Euro. Den angerichteten Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 5000 Euro.

In der Porschestraße wurde das Fenster neben der Eingangstüre einer Firma aufgebrochen. In den Büros wurden alle Schreibtische und Schubladen durchsucht und drei Laptops sowie eine Ledermappe mit Bargeld entwendet. Bei einer daneben liegenden Schreinerei wurde der Glaseinsatz an der Eingangstür auf der Rückseite herausgehebelt. Durch die Öffnung gelangte der Täter in die Schreinerei, wo er die Türe zum Büro aufbrach. Im Büro wurden sämtliche Behältnisse durchwühlt, nach den bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen.

In der Straße "An der Autobahn" stieg der Einbrecher in eine Autolackiererei ein. Nachdem der Täter einen Maschendrahtzaun durchtrennte, gelangte er an die Rückseite des Gebäudes wo an einem Fenster an der Rückseite das Gitter entfernt und das Fenster aufgehebelt wurde. Ein Raum wurde durchsucht, aber nichts entwendet.

Auf dem Firmengelände wurde ein weiterer Maschendrahtzaun zum Bürogebäude durchtrennt und dort eine Scheibe eingeschlagen. Nachdem das Fenster entriegelt wurde, stieg der Täter ein und nahm ein Laptop, eine Stange Zigaretten sowie eine rote Geldkassette mit Bargeld mit sich. Auch in eine Baustoffhandlung in der gleichen Straße stieg der Einbrecher ein. Hier schob der Einbrecher einen Rollladen hoch und hebelte eine Fenster zum Aufenthaltsraum auf. Beim Einsteigen warf der Täter eine Wasserkiste mit Glasflaschen um. Vermutlich aufgrund des entstandenen Lärms ließ der Einbrecher von seinem weiteren Vorhaben ab und flüchtete ohne den Innenbereich betreten zu haben.

Zeugen, die in der fraglichen Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der 06227/881600 beim Polizeiposten St. Leon-Rot oder außerhalb der Öffnungszeiten bei der Polizei in Wiesloch (06222/57090) zu melden.