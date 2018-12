Spechbach. (pol/mün) Ein brennender VW Bus Multivan rief am Montagabend gegen 22.30 Uhr die Spechbacher Feuerwehr auf den Plan. Eine aus Rauenberg stammende Autofahrerin war nach Polizeiangaben in Fahrtrichtung Eschelbronn unterwegs, als sie bemerkte, wie es im Innenraum qualmte und sogleich die ersten Flammen aus der Plastikverkleidung kamen. Sie steuerte ihren VW sofort in einen Feldweg. Ein Verkehrsteilnehmer wurde auf das brennende Fahrzeug aufmerksam und alarmierte die Rettungskräfte. Die Freiwillige Feuerwehr Spechbach war mit 21 Mann im Einsatz, nach dem Löschen des Brandes transportierte ein Abschleppunternehmen den VW Bus ab.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge liegt ein technischer Defekt vor.

Die Frau wurde zum Glück nicht verletzt.