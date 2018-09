Sandhausen. Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Haupt-/Theodor-Heuss-Straße am Montag, 23. September, kurz nach 17 Uhr. Eine Autofahrerin achtete beim Linksabbiegen nicht auf den Motorradfahrer und kollidiert mit ihm im Kreuzungsbereich. Der 19-Jährige schleuderte auf die Fahrbahn und wurde dabei schwer verletzt. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er in ein Heidelberger Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge mussten abtransportiert werden. Die Freiwillige Feuerwehr Sandhausen reinigte die Fahrbahn. (pol/rl)